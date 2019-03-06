Сотрудники Научно-производственного центра Псковской области недосчитались нескольких объектов культурного наследия на территории Опочки

15:35, 06 марта 2019, ПАИ

5 марта сотрудники Научно-производственного центра (НПЦ) совершили рабочую поездку в Опочку, чтобы познакомиться с представителями городской администрации и сотрудниками местного краеведческого музея и договориться о сотрудничестве. В настоящий момент НПЦ в течение уже более двух месяцев ведёт работу по созданию проектов границ территорий объектов культурного наследия с целью последующего создания крупного проекта границ исторического поселения Опочки.

«Пообщавшись и представив круг интересующих нас вопросов, мы получили исчерпывающие ответы и договорились о дальнейшем плодотворном и тесном сотрудничестве, - отметили в НПЦ. - Сотрудники Научно-производственного центра по результатам фотофиксации и натурного обследования 96 памятников города Опочки, которые ведутся уже более 2 месяцев, столкнулись с проблемой фактического отсутствия некоторых объектов. Зачастую дело было связано с путаницей в адресах и последующим определением точного местоположения объектов благодаря помощи сотрудников администрации города. Однако в этой истории есть крайне печальные страницы, связанные с тем, что памятник к настоящему моменту утрачен. Как правило, эта участь коснулась деревянных жилых домов, некогда поставленных на охрану. В настоящий момент на их месте осталось только пепелище и остатки фундаментов».

Научно-производственный центр продолжает проектную и исследовательскую деятельность: завершаются работы по составлению исторической записки по градостроительной истории Опочки, создан общий историко-культурный опорный план города на основе имеющихся графических источников, проведена архивная работа, получены результаты натурных обследований по всем объектам города и материалы фотофиксации.