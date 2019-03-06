«Людям должно быть удобно»

17:13, 06 марта 2019, ПАИ

Сфера здравоохранения является одной из самых чувствительных и традиционно вызывает наибольшее количество вопросов у граждан. В прямом эфире ПАИ-live 6 марта председатель Комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко рассказала о положении дел в подведомственной ей отрасли, о самых наболевших проблемах и возможных вариантах их решения. Псковское агентство информации публикует стенограмму беседы.

О дефиците кадров и переубеждении врачей

- Начну с традиционной проблемы здравоохранения, наверное, не только в Псковской области: проблемы кадрового дефицита. Региональные власти из года в год формулируют цифры примерно одинаковые: 40-50% дефицита. Какова ваша оценка сегодняшнего положения дел по дефициту врачей узких специальностей и какие вы видите пути решения этой проблемы?

- Вопросы кадрового дефицита актуальны не только для Псковской области, они актуальны, пожалуй, для многих регионов РФ. В данном случае мы имеем колоссальный дефицит не только по врачебным кадрам, но также и по сестринским: по среднему медицинскому персоналу. Ежегодно в Псковскую область прибывают до 70 врачей. К 2024 году, как говорят цифры национального проекта, мы ежегодно должны будем привлекать в региональную систему здравоохранения 185 врачей. Конечно, это амбициозные задачи, но мы всячески будем им выполнять. Мы решаем все эти проблемы, рассматриваем вопросы, которые касаются социальной поддержки наших медицинских работников, в первую очередь, врачей. Потому что дефицит идет по всем специальностям – в первую очередь, дефицит врачей и педиатров. Это то самое первичное звено, которое должно быть на первых фронтах оказания медицинской помощи, обеспечивать качество и доступность этой медицинской помощи. Также есть дефицит лоров, неврологов, фельдшеров. Поэтому любая программа, которая на сегодняшний день принята в системе здравоохранения, она работает и актуальна для Псковской области.

По расчетам, нам необходимо привлечь в сеть 1183 врачей. Это, конечно, большие показатели, потому что на сегодняшний день мы имеем 1727 врачей по всему региону. Цифры по укомплектованности составляют примерно 50%.

Рассчитываем на все программы, включая программу «Земский доктор». Потому что посылы и рекомендации президента по выплатам медицинским работникам, привлечению в сеть специалистов старше 50 лет, актуальны для нас. Я думаю, что многие медицинские работники к предпенсионному возрасту, возможно, сменили бы место работы после интенсивной нагрузки в амбулаторно-поликлинической или стационарной сети, переехали бы работать на село. В нашей программе рассмотрены и вопросы жилья медицинским работникам, льготной ипотеки для медиков, - особенно это актуально для молодого поколения. Все возможные программы, которые есть на сегодняшний день, мы максимально, в том числе в рамках национального проекта, будем в Псковской области реализовывать.

- 70 врачей ежегодно приезжают в крупные города – Псков и Велики Луки?

- Нет, это весь регион. Если посмотреть статистику за последние 10 лет, это максимальное количество врачей, которое было привлечено в регион. Дефицит не образовался за один год, эта цифра стабильно сохраняется в течение последних лет. За 2018 год привлекли 48 врачей. Нам надо приложить максимум усилий на наш основной ресурс в системе здравоохранения – кадры. Можно иметь сверхвысокотехнологичное оборудование, шикарные комплексы, клиники и здания. Но без медицинских кадров, без работников, мы не добьемся успехов. Поэтому именно кадровая политика идет в приоритете на 2019 год.

- Кадровая проблема актуальна в Псковской области не только в системе здравоохранения. Близость к Москве и Санкт-Петербургу с их более высокими зарплатами определяет такую проблему и в других сферах. Как ее решают ваши коллеги-врачи в Псковской области? Не секрет, что распространена практика, когда местные специалисты едут в промежутках между своими дежурствами в Санкт-Петербург и там на работе низшего уровня задач получают другие деньги. Как вы относитесь к этой практике?

- Я с вами согласна, есть такая проблема. Опять же хочу подчеркнуть, что это проблема не только Псковской области, это проблема всех регионов, в основном, окружающих Санкт-Петербург и Москву. Мы проводили беседы с медицинскими работниками: "Почему вы все-таки едете в соседние территории на работу, ведь это сложно, туда надо доехать, это траты?" И они сами начинают понимать, что это, действительно, не особо удобно и выгодно. Затраты на транспорт, кто-то вахтовым методом работает, есть такие примеры, это больше касается среднего медицинского персонала. И когда говоришь людям о том, что можно и здесь совмещать, внутри своей медицинской организации, это для них существенный козырь, на основании которого они все-таки остаются.

Это вопрос убеждения медицинского персонала, врача, фельдшера. И мы говорим с руководителями медицинских организаций, чтобы они все возможные ресурсы отдавали медикам, чтобы они не уходили работать на соседние территории, а оставались работать здесь. И если по расчетам смотреть, по оплате дороги, снятию жилья в других территориях, то это все-таки становится выгоднее. Но я прекрасно понимаю, что если брать среднюю заработную плату по Северо-Западному федеральному округу, то, конечно, Псковская область находится не в лучшей ситуации. Но опять же, хочу подчеркнуть, этот вопрос стоит на особом контроле у губернатора. Поэтому вопрос решается, рассматривается, и мы будем предпринимать все возможные меры для его решения.

О демографии, новом перинатальном центре и «медицинском туризме»

- Демографическая проблема – о ней чаще всего вспоминают, когда речь заходит о региональном здравоохранении. Какие последние данные по соотношению смертности и рождаемости в Псковской области и каковы главные направления работы в этой сфере?

- В конце 2018 года – начале 2019-го мы получили оптимистичные цифры в этом отношении, они были отмечены на федеральном уровне. Это вопрос также обозначили на форуме, который проходил в Сочи: Псковская область все-таки сделала определенный, пусть не очень большой, но прорыв. Естественная убыль населения за последние 10 лет у нас сократилась вдвое. За десятилетку это хороший показатель, который говорит о том, что не стоит все на месте, работа идет. Если брать смертность и рождаемость, конечно, мы понимаем, что идеально будет соотношение 1:1. Смертность должна равняться рождаемости, тогда мы придем к тому идеалу, к которому стремимся в своей жизни.

Но на сегодняшний день, если брать статистику даже 2015-го года, то смертность к рождаемости была 2:1. Там были показатели смертности 18 промилле и рождаемость была 11 промилле. Каждый год мы должны отбрасывать себя немножко назад и логически выстраивать понимание того, кто сегодня умирает, кто сегодня рожает и рождается. Демографические скачки имеют естественное объяснение. Мы максимально и в социальном отношении прилагаем все усилия для того, чтобы женщины рожали, создавались семьи, чтобы люди умирали меньше. Потому что рождаемость в этом году у нас стабильна по отношению к тому населению, которое способно было к рождению. Мы сегодня имеем то поколение 90-х годов, когда вся РФ была в демографической яме – детской и фертильной. И сейчас это поколение – то самое наше репродуктивное поколение, которое будет рожать. Соответственно, мы понимаем, что если в 92-м, 95-м, 96-м, 97-м годах было определенное количество населения, то сегодня его больше не будет. Поэтому можно говорить о демографической яме не потому, что люди не хотят рожать, а потому, что количество молодого населения, которое родилось в 90-е, сегодня невелико. Если брать это соотношение, то я не могу сказать, что есть абсолютный провал. Идет ситуация ровная. В 2018 году смертность в регионе снизилась до 3%, а показатели в промилле достаточно серьезные. А рождаемость осталась прежней по отношению к 2017 году. Соответственно, люфт между ними сократился, и это говорит о хорошей динамике.

- Если говорить о рождаемости: во время общественной приёмки нового перинатального центра вы выразили надежду на то, что теперь родов будет больше. На чем вы основывались и оправдываются ли ожидания?

- Мы сейчас проводим некий мониторинг ситуации после открытия нового перинатального центра и понимаем, что население знает о том, что есть такие комфортные условия, есть специалисты – перед открытием 96 специалистов прошли дополнительное обучение. Оборудование в центре относится к высокотехнологичному не только в отношении акушерства и гинекологии, но в том числе и неонатологии. Мы способны выхаживать детей от 500 граммов после 22 недель беременности, это совсем маленькие детки. Мы рассчитываем, что теперь мы будем спасать каждую детскую жизнь.

Что касается мониторинга отзывов матерей, в том числе будущих, когда они знают о том, что у них есть гарантии, что они смогут хорошо родить, качественно получить эти услуги, что ведение ребенка в неонатальном периоде будет на высшем уровне, у них есть желание. Мы беседовали с молодыми семьями в перинатальном центре, в том числе с теми, которые только планируют ребенка - они уже готовы. После того, как они видят такие условия, в принципе, достойные для системы здравоохранения, они готовы рожать и второго, и третьего ребенка. Мы рассчитываем на то, что наши женщины понимают и знают, что им не страшно будет рожать. Мы выезжаем в межрайонные и районные больницы и беседуем с населением. И если в начале люди скептично к этому относились, то теперь понимают, что сегодня, по статистике, именно в Псковском перинатальном центре женщины из самых отдаленных территорий рожают, и дети их выхаживаются. Я считаю, что также благодаря этой тенденции у нас младенческая смертность одна из самых низких в Северо-Западной федеральном округе.

- Может быть, вы слышали о таком явлении для Пскова - роды в Эстонии. Как вы считаете, Псковский перинатальный центр может повлиять на эту практику?

- Мы прекрасно понимаем, что женщины, которые уезжают на роды на соседние территории, - это так называемый «медицинский туризм», - могут уехать не только в страны Прибалтики, но и в другие города: Санкт-Петербург и Москву. Это действительно есть, и большие города тоже это отмечают. Но ведь это и была одна из основных целей программы Минздрава - сегодня перинатальный центр и другие медицинские организации, куда женщины хотели бы поехать рожать, абсолютно ничем не отличаются. Если хотели иметь партнерские роды, платные комфортные условия – роды за рубежом все платные – такие же условия можно создать здесь. И сейчас мы предполагаем ту часть населения, которая предполагала роды за пределами территории Псковской области, привлечь к себе. Потому что и партнерские роды, и платные роды с условиями повышенного комфорта на сегодня есть.

- Жалоба от наших читателей: «Марина Валерьевна, почему при перевозке больных (в автомобиле Скорой помощи) из Псковской городской больницы в Псковскую областную больницу и обратно больных не накрывают одеялом? Автомобили не укомплектованы одеялами и одноразовыми простынями, а в медучреждениях одеяла стоят на учете». Есть такая проблема?

- Я не могу сказать, что есть такая проблема. В данном случае я прошу, чтобы оставили обращение. Мы проверим и посмотрим, где каких одеял не хватало. По укомплектованию машин Скорой помощи – есть категория А и Б. И та машина, о которой идет речь, скорее всего, категории Б. Такие автомобили укомплектованы всем необходимым оборудованием, в том числе там есть специализированные медицинские одеяла. Если жители говорят о простом одеяле, то здесь надо понимать, какая цель была для того, чтобы пациента укрыть. Потому что есть понятие «экстренная медицинская помощь», которая должна быть оказана бригадой машины Скорой помощи. Нужно индивидуально в этом разобраться.

Об онкологической настороженности и диспансеризации

- Если продолжить разговор о смертности и рождаемости, их соотношении, в Псковской области и других регионах самыми распространенными причинами смертности называют сердечно-сосудистые заболевания и онкологические. Потом идет смертность от внешних причин. В Пскове уже несколько лет работает современно оснащенный онкологический центр, интересна ваша оценка этого медучреждения. Была выявлена такая проблема, что финансирования для адекватного функционирования той технической «начинки», которая существует в онкоцентре, не хватает.

- Онкологический центр Псковской области по оснащению, по тем модернизационным вопросам, которые необходимы для онкологической службы на сегодняшний день, на достойном уровне находится. Оборудование соответствует всем предъявляемым требованиям. Отрицать не стоит, что в регионе на первом месте смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, а на втором смертность от онкологических заболеваний. Но хочу подчеркнуть, что за 2018 год смертность от онкологических заболеваний сократилась на 5%, это тоже хороший показатель. Мы с Михаилом Юрьевичем Ведерниковым выезжали в онкологический диспансер, это была первая медицинская организация, с которой я познакомилась, когда пришла на эту должность. И она меня впечатлила. Мы посмотрели всё оборудование, отделения, возможности хирургического лечения, амбулаторного наблюдения. По структуре я бы сравнила наш онкоцентр с масштабной онкологической клиникой, причем с амбулаторно-поликлинической онкологической службой. В нем представлены все структуры и слои для онкологической помощи.

Основным вопросом я бы обозначила не оборудование, потому что его достаточно, и в рамках национального проекта имеется определенная программа на ближайшую пятилетку, и в первые три года мы будем доукомплектовывать онкологический диспансер высокотехнологичным оборудованием. Также в планах стоят амбулаторно-поликлинические кабинеты онкологов.

Почему первичное звено? Потому что в выявлении онкологических заболеваний вопросы не к онкодиспансеру, а к первичному звену. Онкологическая настороженность должна присутствовать у каждого медицинского работника на всех уровнях. Онкологический скрининг должен проходить по всей сети, а в онкологический центр должны попадать те люди, у которых есть подозрение, либо выставлен первичный диагноз онкологического заболевания. И дальше уже ведение по определенному онкологическому маршруту пациента в структуре онкологического диспансера. Он тесно связан с областной больницей, потому что онкологическая сложная хирургия представлена там.

Больше всего проблем возникает в плане маршрутизации пациентов, поэтому первая задача – выстроить определенный правильный маршрут, правильное ведение регистра онкологических пациентов, которые даже впервые были выявлены. С этого года лечение пациента с онкозаболеванием полностью погружено в обязательное медицинское страхование, и довольно серьезное финансирование определено на онкологическую программу, где даже будет проводиться отдельный мониторинг. В данном случае оборудование соответствует всем требованиям. То, что нам не хватает, либо где-то оборудование имеет амортизацию – медицинский износ, мы дооснастим в рамках национального проекта. Но основной упор мы будем делать на маршрут пациента, чтобы на каждом уровне он выявлялся.

Вопрос тесно связан с нашими передвижными медицинскими комплексами и установками, которые также будем закупать. За последние годы уже закупили определенное количество: если мы имели до 2018 года всего лишь четыре передвижных флюорографа и один маммограф в регионе, то за прошлый год мы закупили еще пять флюорографов и маммографов на одной платформе – так называемые флюмаммы. И закупка этого оборудования предусмотрена в 2019 году.

Флюорограф позволяет нам не только выявить туберкулез, как все думают, это и скрининг при онкозаболеваниях. Если брать структуру всех онкологических заболеваний в регионе, то на первом месте – рак легкого. Это тоже можно отнести к неким внешним причинам - нездоровый образ жизни, злоупотребление алкоголем, курением. И флюорография помогает выявлять первичные онкологические очаги при раке легкого, который стоит на одном из первых мест по смертности от онкозаболеваний в регионе.

- А каков охват первичным онкологическим скринингом, как много исследований проводится в год?

- Порядка 13-16 тысяч исследований, мы только набираем обороты. Здесь же вопрос диспансеризации, наблюдения за пациентами, охвата профилактическими осмотрами всего населения, как взрослого, так и детского. Ранее диспансеризация должна была проводиться каждые три года, с этого года ситуация поменялась в связи с приказом Минздрава. И Владимир Путин говорил о том, что мы должны смотреть ежегодно каждого пациента без исключения. Поэтому у нас диспансерные осмотры населения будут проводиться каждые три года – это безусловно, но в том числе всеми профилактическими осмотрами мы должны охватить практически 100% населения. Конечно, на сегодняшний день эта цифра немножко меньше, но нет предела совершенству. Мы должны стремиться к ежегодному охвату 100% населения. И передвижные установки, о которых мы говорим, позволят проводить и профилактику. Потому что профосмотры заключаются не только в осмотре терапевта, педиатра и других специалистов. Это и функциональные методы исследования, в первую очередь, онкология. Не зря маммография проводится всем женщинам после 35-40 лет в ежегодном режиме, скрининг на рак легкого. Есть исследования на мужской фактор, который есть при онкозаболеваниях.

О доступности медицинской помощи

- Президент в своем послании Федеральному Собранию говорил о доступности медицинской помощи. По Псковской области не так давно прокатилась волна переформатирования медицинских центров, когда создавались межрайонные больницы. И было много жалоб от населения на то, что теперь приходиться добираться в больницу на пригородном транспорте в другой район. Ваша оценка доступности медпомощи в районах?

- Доступность медпомощи - это понятие чисто медицинское, потому что любая медицинская помощь должна быть доступной и качественной, в первую очередь. Что значит доступность – это не значит, что в соседнем подъезде, доме или деревне должен быть медицинский работник. То есть система здравоохранения должна быть выстроена таким способом, чтобы любой гражданин мог этой услугой воспользоваться в то время, когда ему это необходимо. Доступность медицинской помощи может быть первичного звена – первичная амбулаторная служба. В программе стоит следующий показатель доступности медицинской помощи: 1 медработник на территорию, где проживают до 100 человек. Это значит, что все население в определенном радиусе и определенной плотности должно быть точечно охвачено медицинскими работниками. В данном случае, это фельдшера и врачи общей практики, если там организованы офисы.

В прошлом году мы построили мобильные комплексы – ФАПы, в этом году планируется продолжить эту работу. Эти комплексы могут быть расположены на любой территории, не имея привязки к земле, они могут перемещаться. Они быстро строятся, они комфортные и качественные. Таким образом, мы охватываем все население медицинскими работниками, это и есть доступная медицинская помощь. Доступность к педиатру и терапевту должна быть в течение дня с момента обращения, и до 14 дней по определенным специальностям, если пациенту требуется дополнительная узкопрофильная консультация.

- Интересно, сколько людям нужно преодолеть километров, чтобы попасть к врачу?

- Помимо ФАПов есть офисы врачей общей практики, передвижные фельдшерско-акушерские пункты. На 2019 год мы планируем дополнительную закупку передвижных ФАПов, которые ездят к населению по определенному графику. В идеале они должны выстраивать графики совместно с руководством медицинских организаций района, либо межрайонных больниц, чтобы это было удобно населению, и таким образом обеспечивать доступность медицинской помощи. По любому вызову, любому требованию любого гражданина при необходимости на всей территории области абсолютно достойно работает Скорая помощь. При всех межрайонных и районных больницах сохранены посты Скорой помощи. Есть, конечно, определенные моменты, где граждане не совсем были довольны. Но мы должны всегда все делать только с учетом мнения граждан. Людям должно быть удобно.

- Наши читатели интересуются, решена ли проблема с поставками вакцины "Пентаксим" для детей?

- Решена проблема, вакцину мы получили. Не только «Пентаксим», но и от кори. Поставки уже есть, и в этом отношении проблем нет.

- Должны ли обеспечивать в Псковской городской больнице лежачих больных памперсами?

- Памперсы – это средство ухода за пациентом, которым система здравоохранения не обеспечивает, это относится к социальной защите. Здесь надо смотреть конкретно, какая ситуация, где человек лежит. Если он находится на уходе, то почему бы и нет. Вопросы такого характера надо смотреть индивидуально, потому что если пациент пожилой или инвалид, то он должен быть обеспечен памперсами через те источники, которые ему положены. В данном случае, возможно, вопрос не к медицинской организации, а к социальному уходу. Предлагаю оставить этот вопрос, но при необходимости мы готовы его рассмотреть.

О бережливых технологиях и нуждах пациентов

- Про «Бережливую поликлинику», относительно новую программу модернизации поликлинического обслуживания. Сколько себя помню, столько слышу разговоры про то, что нужно вводить электронные карты, выстраивать более адекватные маршруты для пациента по поликлинике, чтобы он не стоял в очереди в регистратуре. А по факту, что происходит сейчас? Увидим ли мы когда-нибудь, что врач заполняет документы не рукой на бумаге, а в компьютере?

- Я полагаю, что мы обязаны это увидеть, потому что вопрос стоит на особом контроле. Так называемая «Бережливая поликлиника» - это та медицинская организация, которая работает с применением бережливых технологий, где логистически верно выстроен маршрут работы всего медицинского персонала, который направлен на удобство пациента. Пациент не должен думать, что ему надо делать в медицинской организации. Он должен прийти, сказать, какая у него жалоба, а дальше медицинская организация должна сама его повести по тому маршруту, который этому пациенту при его жалобе или заболевании положены. Я всегда говорю нашему медицинскому сообществу, что надо уже понимать и перестраивать свои мысли, человек не должен сам себе искать, к какому пойти специалисту. Мы должны ему показать и рассказать, повести его за руку по тому маршруту, по которому необходимо.

На 2019 год в Псковской области запланированы 10 объектов для организации «Бережливой поликлиники». Там должны быть зона комфортного пребывания, открытая регистратура. Пациент не должен прийти и искать свою карту, спрашивать, где она и куда с ней пойти. Медицинская организация должна это делать за него. Медицинский работник, к которому он впервые приходит, должен для него самостоятельно организовать маршрут. Это сокращает время ожидания для всех, выстраивает работу медицинского персонала друг с другом. Система основная – «врач-врач», их взаимодействие. Если пациент пришел к терапевту или педиатру, он должен высказать свои жалобы, а уже терапевт-педиатр как общепрофильный врач, должен понимать, что ему нужна консультация кардиолога, дополнительные методы диагностики. И он с согласия пациента должен его организовать. Возможно, это кажется эфемерным, но для этого определенные технологии уже есть. Мы понимаем, как это должно быть сделано.

В этом проекте в 2019 году участвуют Псковская городская поликлиника, детская городская поликлиника, амбулаторно-поликлиническое отделение Островской больницы и Великолукская поликлиника, госпиталь для ветеранов войн в Пскове. У нас уже есть определенная модель, рабочая группа организована при комитете, в состав которой вошли не только сотрудники комитета, но и все главные врачи, которые в этом заинтересованы. И я хочу сказать, что люди вовлечены в этот процесс, они с большим энтузиазмом и активно в этом отношении работают. И мы будем стремиться к лучшему.

- Но пока медкарточку в регистратуре пациенту нужно брать самому?

- Пока еще да. Сейчас мы будем убирать старые регистратуры. Теперь будет только стойка регистрации. Если у пациента есть вопросы, он подходит на стойку ресепшена, консультируется, ему объясняют, куда пройти. Он туда уходит, и при помощи определенного персонала медицинская карта попадает в кабинет, где пациент ожидает приема. А время его ожидания, в принципе, должно сокращаться до нуля. Потому что у него есть талон, определенная запись по электронной очереди. Он приходит в свое время, и логистика, бережливые технологии должны быть правильно выстроены, чтобы не было задержки в приеме пациентов. Есть определенные нормативы, и врач должен понимать, как у него внутри кабинета должна быть выстроена система, и как в рамках всей медицинской организации.

- Люди, которые будут стоять на переднем краю поликлинического обслуживания и распределять потоки пациентов, должны быть с медицинским образованием?

- Нет. Есть понятие входной группы. Пациент приходит, и его кто-то должен встречать в поликлинике. Он открывает дверь, и вот эта входная группа – зона комфорта, где его поприветствует администратор и спросит, куда ему нужно, какие есть вопросы. Здесь медицинское образование не надо. Задача администратора - проводить гражданина к стойке ресепшена, где уже может быть средний медицинский персонал. И все равно первоначально пациент попадает именно в первичное звено, к врачу-терапевту, это основное. Он не должен самостоятельно выбирать, какое у него заболевание, предполагать, какие у него диагнозы, и идти, допустим, к кардиологу, неврологу. Пациенту это не надо, это задача именно участкового врача-терапевта.

- Вопросы из чата ПАИ-live: планируется ли ремонт районных поликлиник и больниц, «а то многие из них как лет 70 назад, только краска за эти годы на стенах облупилась и линолеум треснул»?

- Да, планируется. Потому что бережливые технологии подразумевают качество и комфорт для пациента. Безусловно, они подразумевают ремонтные работы для того, чтобы нашим гражданам были организованы комфортные условия, которые они хотят получить. Доброжелательность от медицинского звена к пациентам тоже должна быть. И она, в том числе, заключается в этом комфорте. На 10 объектах, может быть, не в полном объеме, но некий рестайлинг мы проведем. Это те объекты, которые в этом году участвуют в проекте. К 2020 году охват должен быть не менее 60-65% по отношению ко всей амбулаторно-поликлинической сети.

О профосмотрах спортсменов

- Еще одно медучреждение, которое вы посетили одним из первых, когда приехали в Псков, это строящийся врачебно-физкультурный диспансер. Степень готовности, дата открытия, функционал?

- В принципе, это будет отделение спортивной медицины при Псковской областной детской клинической больнице. На сегодняшний день там полностью завершены все работы, он полностью укомплектован всем необходимым медицинским оборудованием, в основной части он укомплектован и медицинским персоналом. Там есть руководитель отделения, они получили положительное разрешение Роспотребнадзора и проходят процедуру лицензирования. Я думаю, что буквально в первые дни после 8 марта будет понимание, что лицензию медицинская организация получит и диспансер откроет свои двери.

Там предполагаются полный осмотр и наблюдение всего спортивного резерва региона. Все профессиональные спортсмены, которые на сегодняшний день есть, будут наблюдаться в обязательном порядке. Они все будут проходить углубленные медицинские осмотры два раза в год. Маршрут и кабинеты, организованные в диспансере, для этого предусмотрены. Там будут все функциональные методы диагностики для такой категории спортсменов. Это, в первую очередь, сердечно-сосудистая патология – основное, от чего у спортсменов бывают проблемы. Будут физиотерапевтические методы лечения для посттравматического периода, потому что спорт предполагает некий травматизм. Будет в структуре и отделение восстановительного лечения, хороший зал ЛФК для восстановления такой категории.

Но я хочу подчеркнуть, что туда сможет обращаться любой человек, не только спортсмен. Любой человек, занимающийся физкультурой и спортом (а мы сегодня же идем к здоровому образу жизни, правильно?) может туда приходить. Дети, которые занимаются в спортивных секциях, могут там пройти профилактические осмотры. Спортсмены перед любыми соревнованиями должны предъявить медицинскую документацию о том, что они допущены. В настоящее время в командах нет медицинского персонала, который на это уполномочен. И допуски будет выдавать только врачебно-физкультурный диспансер. Мы видим, что при поддержке губернатора много спортивных мероприятий проходит, и все дети и взрослые должны пройти обследование, быть допущены к этим соревнованиям. Для того, чтобы предотвратить те или иные риски возникновения какой-то ситуации во время этих мероприятий.

Есть еще такое понятие как ГТО. Допуск к ГТО при первой группе здоровья дают терапевт и педиатр, а вторая, третья и последующие группы людей, которые тоже имеют право участвовать в этом процессе, им выдает допуск только врачебно-физкультурный диспансер. Специалисты, которые проведут дополнительное обследование.