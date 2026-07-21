Сгоревшие павильоны разбирают на проспекте Энтузиастов в Пскове

16:33, 21 июля 2026, ПАИ

Сгоревшие павильоны разбирают на проспекте Энтузиастов в Пскове. Снимок в редакцию ПАИ прислали читатели.

Возгорание в одноэтажном торговом комплексе на проспекте Энтузиастов произошло 10 июля. Огонь полностью уничтожил кровлю и четыре помещения на общей площади 210 квадратных метров.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание.