Сгоревшие павильоны разбирают на проспекте Энтузиастов в Пскове
Сгоревшие павильоны разбирают на проспекте Энтузиастов в Пскове. Снимок в редакцию ПАИ прислали читатели.
Возгорание в одноэтажном торговом комплексе на проспекте Энтузиастов произошло 10 июля. Огонь полностью уничтожил кровлю и четыре помещения на общей площади 210 квадратных метров.
Предварительная причина возгорания – короткое замыкание.
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