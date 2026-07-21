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Общество

Псковская область присоединилась к флешмобу против мошенников

Псковский спортивный комментатор Александр Кузьмин продолжил флешмоб #НеТотЗаработок. Это акция блогеров против вовлечения молодёжи в мошеннические схемы с сим-боксами. Участники выкладывают контент под одноимённым хештегом и распространяют агитационные видео в соцсетях.

«Лёгкий заработок», – думают они, а в итоге получают десять лет тюрьмы. В интернете появился новый способ лёгкого заработка – сим-боксы. Просят вас взять этот сим-бокс, он у вас дома. И далее мошенники используют сим-карты, чтобы обманывать людей. Десять лет тюрьмы можно получить, если у вас дома будет сим-бокс. Обращаю внимание – ни в каких социальных сетях на просьбы получить сим-боксы не соглашайтесь. Жизнь дороже – поверьте. Я знаю людей, которые провели десять лет в тюрьме, и это не самые лучшие годы, поэтому, друзья, будьте внимательны. Всем добра. Занимайтесь лучше спортом. Ни в коем случае не отвечайте в соцсетях на такие просьбы», – сказал Кузьмин в ролике, который появился на его странице в соцсетях.

Отметим, что флешмоб стартовал в июне по итогам встречи более 10 крупнейших блогеров Ингушетии с сотрудником УФСБ. За прошедшие недели тематический контент появился у многих авторов. Далее Псковская область планирует передать эстафету в Новгородскую.

Напомним, что недавно в Псковской области уроженец Великих Лук стал фигурантом уголовного дела о незаконном использовании сим-боксов, с помощью которых, по версии следствия, совершались дистанционные хищения денег у жителей России. Суд удовлетворил ходатайство следствия и прокуратуры и избрал великолучанину меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Видео задержания в Крыму помогавшего мошенникам великолучанина смотрите по ссылке.

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