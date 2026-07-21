Какие заявки чаще всего составляют ТОС в Пскове, рассказал глава города

15:56, 21 июля 2026, ПАИ

Какие заявки чаще всего составляют ТОС в Пскове, рассказал глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

В основном они связаны с ремонтом детских и спортивных площадок, ремонтом дворов, входных групп подъездов, установкой камер. «Что касается камер, это особенно важно. Ведь речь не о слежке друг за другом, а дополнительных пассивных мерах безопасности. Чем больше камер будет, тем легче будет раскрывать правонарушения», – отметил Борис Елкин.

Он также напомнил, что в Пскове действует уже больше 100 ТОС. «Это очень важно и приятно: людям небезразлично, что вокруг них, они составляют конкурсные заявки, переживают за них. Это ценно», – подчеркнул глава Пскова.