Какие заявки чаще всего составляют ТОС в Пскове, рассказал глава города
Какие заявки чаще всего составляют ТОС в Пскове, рассказал глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).
В основном они связаны с ремонтом детских и спортивных площадок, ремонтом дворов, входных групп подъездов, установкой камер. «Что касается камер, это особенно важно. Ведь речь не о слежке друг за другом, а дополнительных пассивных мерах безопасности. Чем больше камер будет, тем легче будет раскрывать правонарушения», – отметил Борис Елкин.
Он также напомнил, что в Пскове действует уже больше 100 ТОС. «Это очень важно и приятно: людям небезразлично, что вокруг них, они составляют конкурсные заявки, переживают за них. Это ценно», – подчеркнул глава Пскова.
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