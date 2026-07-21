Инсталляция на Октябрьской площади в Пскове не стала причиной увеличения ДТП

16:04, 21 июля 2026, ПАИ

Инсталляция на Октябрьской площади не стала причиной увеличения ДТП, отметил глава Пскова Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Насчёт того, что она мешает обзору… Ну вот аварий за это время там не было. Возможно, какие-то мелкие. Думаю, это связано с тем, что после появления инсталляции водители стали более внимательными. И это хорошо, потому что ездить «на автомате» даже по знакомым местам нельзя», – предупредил Борис Елкин.

Он также добавил, что инсталляция с флагами породнённых городов на Октябрьской площади в Пскове останется на месте, но в декабре «её точно сменит ёлка».