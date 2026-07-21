В Пскове растёт число электромобилей, но ажиотажа у зарядок нет

16:21, 21 июля 2026, ПАИ

В Пскове растёт число электромобилей, но ажиотажа у зарядок нет, констатировал глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Он также поделился планами относительно установки новых зарядных станций. «Есть пара мест в городе, где я бы хотел, чтобы такие зарядки появились, но пока не это в приоритете, – отметил Борис Елкин. – Я рад, что несколько лет назад мы задали этот тренд, установив две муниципальные зарядки, и потом они стали появляться и возле торговых центров, у отелей и кафе. Бизнес понял, что это тоже элемент развития. Спрос на них есть, и количество электромобилей растёт. И я знаю, что планы у бизнеса на этот счёт есть, в том числе относительно установки зарядок вдоль трасс».

Борис Елкин также упомянул, что Псковская область – единственный регион в стране, где действуют бесплатные зарядки для электромобилей. Их расположение можно уточнить здесь.