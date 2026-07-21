Михаил Ведерников возложил цветы к воинскому мемориалу в Пыталово
Память павших в годы войны бойцов и мирных жителей почтил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, возложив цветы к мемориалу воинам-освободителям накануне 82-летия освобождения Пыталовского района от немецко-фашистских захватчиков. В торжественной церемонии приняли участие сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец, председатель Законодательного Собрания Александр Котов, глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Рабочий выезд губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в муниципалитеты продолжился в Пыталовском районе. Здесь глава региона ознакомился с объектами благоустройства, проектами дорожной инфраструктуры и пообщался с местным активом.
Напомним, Пыталовский район был освобождён в 1944 году в ходе Псковско-Островской операции. Узловая станция в Пыталово была превращена немецким командованием в сильный опорный пункт, поэтому советские подразделения привлекли танки, батарею «Катюш» и несколько штурмовиков. К семи часам утра 22 июля 1944 года Пыталово был освобождён. Над вокзалом, взятым штурмом, взвился красный флаг.
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