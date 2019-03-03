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Культура

Вебинар «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья». А. С. Пушкин в Михайловском» состоится 7 марта

7 марта в 16:00 на портале «Образование на русском» откроется вебинар «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья». А. С. Пушкин в Михайловском», подготовленный в государственном Пушкинском заповеднике.

Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея-заповедника Лидия Токарева, эта online-лекция — часть одного из проектов, которые к 220-летию со дня рождения поэта совместно претворяют в жизнь московский государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина и расположенный в Псковской области государственный музей-заповедник «Михайловское».

В рамках вебинара старший научный сотрудник музея-усадьбы «Михайловское», кандидат исторических наук, автор более двадцати публикаций в научных и научно-популярных изданиях Юлия Узенёва расскажет слушателям о псковском сельце, о той роли, которое оно сыграло в жизни Александра Пушкина и, в конечном счёте, в истории отечественной и мировой литературы,

Лидия Токарева отметила, что это первый, но не последний «михайловский» вебинар из цикла «А. С. Пушкин и феномен русской классики», который ведут на портале «Образование на русском»: на сегодняшний день в этом проекте запланировано четыре «включения» из псковских пушкинских мест.

«Завтра же, предваряя вебинар Юлии Узенёвой, на портале представят и другие совместные проекты музея и учебно-научного заведения. В презентации примут участие ректор института русского языка Маргарита Русецкая, директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич, руководитель Пушкинских проектов Эльмира Афанасьева», - отметила Лидия Токарева.

Она также уточнила, что вебинар «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья». А.С. Пушкин в Михайловском» будет доступен всем желающим. Для свободного входа на него в качестве гостя, с указанием своих имени, отчества и фамилии, нужно предварительно зарегистрироваться на электронном ресурсе.

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