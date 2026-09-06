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Культура

Пушкинский заповедник открыл в Белоруссии выставку иллюстраций к «Борису Годунову»

Выставка графических иллюстраций Игоря Шаймарданова к драме Александра Пушкина «Борис Годунов» открылась в Минской областной библиотеке имени А. С. Пушкина. Экспозиция включает 24 работы, созданные художником в конце 2025 года к 200-летию пьесы. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника «Михайловское».

Фото предоставила пресс-служба музея-заповедника «Михайловское»

Церемонию открытия посетили студенты Минского института культуры. Директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич представил экспозицию. В свою очередь, известный актёр Михаил Драгунов провёл литературную экскурсию, читая сцены из «Бориса Годунова» и комментируя иллюстрации.

«Всякое художественное прочтение «Бориса Годунова» чрезвычайно важно для нас. Ведь именно здесь, в михайловской ссылке, под влиянием чтения карамзинской «Истории государства Российского», а также в подражание историческим хроникам Шекспира Пушкин и создал свою драму», – отметили в музее.

Минскую областную библиотеку имени А. С. Пушкина и музей-заповедник «Михайловское» связывает многолетнее сотрудничество. В разные годы Пушкинский заповедник открывал здесь выставочные проекты, проводил встречи с художниками и мастер-классы.

Ранее сообщалось, что на завершающейся неделе в Минске открылась выставка «Пушкинский мемориальный пейзаж в работах художника Сергея Николаевича Репина».

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