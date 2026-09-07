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Культура

Девять органных концертов пройдут в Печорах в сентябре

Девять концертов органной и ансамблевой музыки пройдут в кирхе Святого Петра в Печорах в сентябре. Расписание музыкальных вечеров опубликовано в группе «Органные концерты в Печорах» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Органные концерты в Печорах» в соцсети «ВКонтакте»

Первым в сентябрьской программе выступит органист из Москвы Алексей Шмитов. Его концерты состоятся 12 сентября в 16:30 и 13 сентября в 16:00.

16 сентября в 18:00 и 17 сентября в 16:00 свои программы представит органист Тимур Халиуллин из Белгорода и Москвы.

19 сентября в 16:30 и 20 сентября в 16:00 в кирхе можно будет услышать органистку из Санкт-Петербурга Екатерину Маришкину.

25 сентября в 18:00 выступят органисты и организаторы концертов Дина Ихина и Денис Маханьков.

Завершат сентябрьскую программу 26 сентября в 16:30 и 27 сентября в 16:00 совместные концерты баянистки Алевтины Никитиной из Санкт-Петербурга и органистки Дины Ихиной.

Таким образом, в течение месяца в кирхе Святого Петра прозвучат девять музыкальных программ с участием исполнителей из Москвы, Белгорода и Санкт-Петербурга.

Концерты состоятся в кирхе Святого Петра в Печорах (улица Гагарина, 12а). Орган, расположенный здесь, построен эстонской фирмой Kriisa в 1928 году и является одним из десяти сохранившихся исторических органов в России. Кроме того, печорский орган – единственный духовой орган в Псковской области.

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