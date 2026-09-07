Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Выставка к 55-летию «Псковского гончара» откроется в библиотеке 10 сентября

Выставка «Псковский гончар. Живые традиции» откроется 10 сентября в 13:00 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова. Мероприятие приурочено к 55-летию со дня основания завода «Псковский гончар», сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Афиша: библиотека имени В. Я. Курбатова

В экспозиции представят лучшие образцы продукции предприятия: традиционную керамику, посуду, декоративные предметы и авторские работы. «Каждый экспонат – это не только предмет быта, но и произведение декоративно-прикладного искусства, в котором живёт преемственность традиций и поиск новых форм», – отметили в учреждении культуры.

Дополнят выставку газетные статьи из фонда библиотеки – подборка публикаций об истории завода, открытии первого магазина и выставках разных лет.

Фото: завод «Псковский гончар»

Завод «Псковский гончар» бережно хранит и развивает местные художественные традиции древнейшего псковского гончарного ремесла, история которого насчитывает более 300 лет. За время развития промысла сложился целый ряд характерных художественно-стилевых особенностей. Современное предприятие было создано в 1971 году на базе гончарных мастерских и в 1975 году включено в официальный перечень предприятий народных художественных промыслов России.

Выставка продлится до 11 октября.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






07 сентября 2026

Первокурсники ПсковГУ проходят адаптационную неделю
07 сентября 2026

Соцфонд упростил процедуру получения санаторных путёвок для участников СВО
07 сентября 2026

Древнее динозавров: окаменелый пень возрастом в сотни миллионов лет нашли в Псковской области
07 сентября 2026

Челябинск готовится к встрече мощей святителя Спиридона Тримифунтского
07 сентября 2026

Магнитная буря уровня G1 накроет Псков 9 сентября
07 сентября 2026

Избирательные бюллетени печатают в Псковской области
07 сентября 2026

В школе Дедовичского района провели урок памяти, посвящённый трагедии в Беслане
07 сентября 2026

Подготовку к студенческой «Вахте Памяти» начали в Дновском районе

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...