Выставка к 55-летию «Псковского гончара» откроется в библиотеке 10 сентября

10:29, 07 сентября 2026, ПАИ

Выставка «Псковский гончар. Живые традиции» откроется 10 сентября в 13:00 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова. Мероприятие приурочено к 55-летию со дня основания завода «Псковский гончар», сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

В экспозиции представят лучшие образцы продукции предприятия: традиционную керамику, посуду, декоративные предметы и авторские работы. «Каждый экспонат – это не только предмет быта, но и произведение декоративно-прикладного искусства, в котором живёт преемственность традиций и поиск новых форм», – отметили в учреждении культуры.

Дополнят выставку газетные статьи из фонда библиотеки – подборка публикаций об истории завода, открытии первого магазина и выставках разных лет.

Завод «Псковский гончар» бережно хранит и развивает местные художественные традиции древнейшего псковского гончарного ремесла, история которого насчитывает более 300 лет. За время развития промысла сложился целый ряд характерных художественно-стилевых особенностей. Современное предприятие было создано в 1971 году на базе гончарных мастерских и в 1975 году включено в официальный перечень предприятий народных художественных промыслов России.

Выставка продлится до 11 октября.