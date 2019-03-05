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Происшествия

Сосед по общежитию пырнул великолучанина ножом

4 марта в Великих Луках из общежития на улице Зверева в больницу с ножевым ранением  был доставлен 46-летний горожанин. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, у пострадавшего произошла ссора с одним из соседей по общежитию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался безработный, ранее судимый 40-летний житель Великих Лук. Мужчина дал признательные показания.

По данному факту проводится проверка. 

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