Более 15 тысяч рублей перевёл мошенникам великолучанин, желавший купить процессор

17:32, 06 марта 2019, ПАИ

2 марта в Великих Луках 39-летний горожанин заинтересовался интернет-объявлением о продаже процессора для компьютера. Связался по телефону с продавцом, ему ответила девушка и они договорились о сделке.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчина перевел на указанный счет более 15 тысяч рублей, но заказанный аппарат так и не получил. Незнакомка после получения денег перестала выходить с ним на контакт, а объявление о продаже процессора пропало с сайта. Потерпевший обратился за помощью в полицию. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки выясняются все обстоятельства произошедшего.

5 марта в Великих Луках 34-летней горожанке позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с банковской карты женщины злоумышленники пытаются снять деньги. Для решения проблемы он попросил сообщить номер карты и другие реквизиты, что гражданка и сделала. В итоге с ее карты пропали 20 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.