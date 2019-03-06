Нарушения законодательства о закупках выявлены в деятельности ОАО «Псковавиа»

17:59, 06 марта 2019, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура выявила в деятельности ОАО «Псковавиа» нарушения законодательства о закупках товаров, работ и услуг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что ОАО «Псковавиа» размещала с нарушением сроков сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика.

Кроме того, положение о порядке проведения закупок товаров для нужд ОАО «Псковавиа» не было приведено в соответствие действующему законодательству и не размещено в единой информационной системе на официальном сайте в установленный срок.

В этой связи Псковская транспортная прокуратура в отношении ОАО «Псковавиа» и ответственного лица возбудила дела об административных правонарушениях по частям 4 и 5 статьи 7.32.3 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц), и внесла представление.