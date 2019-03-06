Председатель Псковской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда» Лариса Кравцова отметила юбилей

18:12, 06 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 6 марта, 80-й день рождения отмечает председатель Псковской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда», ветеран Великой Отечественной войны Лариса Кравцова. Поздравить юбиляра с праздником пришли родные и близкие, власти города и области, представители ветеранской организации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Глава Пскова Иван Цецерский подчеркнул, что Лариса Кравцова светлый, добрый, отзывчивый, внимательный человек, относится к поколению «детей войны», несмотря на те тяжкие испытания, которые выпали на ее долю. Глава муниципалитета поблагодарил именинницу за активное участие в жизни города и за труд в общественной организации «Блокадники Ленинграда», главной целью которой является сохранение памяти о героизме, мужестве и стойкости этих людей. Иван Цецерский пожелал Ларисе Кравцовой здоровья, долгих лет жизни, счастья, благополучия, мира, добра, внимания, тепла, заботы родных и близких и вручил подарок.

Также заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поздравила Ларису Кравцову с праздником и отметила ее важную роль в поддержке ветеранов и проведении просветительской работы с подрастающим поколением.

От имени ветеранов Ларису Кравцову поздравил председатель Псковского областного Совета ветеранов Николай Груздов. Он выразил глубочайшее почтение и бесконечную благодарность имениннице за пример неравнодушия и активной жизненной позиции, который она подаёт молодому поколению.

Лариса Кравцова родилась 6 марта 1939 года в городе Луга Ленинградской области. В том же году ее семья переехала в Ленинград, где попала в блокаду. Отец ушел на фронт, Лариса Кравцова осталась с мамой и братом в блокадном Ленинграде. С семьей была эвакуирована по Ладоге в Омскую область, оттуда переехали на Дальний Восток. После войны их разыскал отец и семья вернулась жить в Ленинград. Затем отца по службе перевели служить в Ригу, там Лариса Кравцова окончила 8 классов гимназии, после чего семья переехала в Псков, где она окончила 9 и 10 классы. Также Лариса Кравцова окончила Псковский педагогический институт по специальности химия-биология. По распределению была отправлена в Ритупский детский дом (Пыталовский район), где работала при школе. Через 2 года вышла замуж и после рождения ребенка стала работать лаборантом-химиком, затем в Псковских электрических сетях - на анализе трансформаторного масла. Оттуда перешла работать в пищевую лабораторию, после занимала должность руководителя предприятия общественного питания. Затем окончила Торгово-экономический институт имени Ф. Энгельса в Санкт-Петербурге, работала в столовой №1 Пскова. Впоследствии так и работала в сфере общественного питания до пенсии. С 14 февраля 2003 года - является председателем Псковской организации «Блокадники Ленинграда».