Очевидцев наезда на 20-летнюю женщину в Пскове ищет полиция

18:05, 06 марта 2019, ПАИ

В Пскове полиция разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего 5 марта около 8:45 на улице Труда, 51. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в этот день неизвестный водитель на неустановленном транспорте, предположительно — джипе, сбил 20-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель с места происшествия скрылся, а пострадавшая самостоятельно обратилась в травмпункт.

Всех, кто стал очевидцем произошедшего или располагает какой-либо информацией о данном ДТП, полиция просит обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.