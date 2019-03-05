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Очевидцев наезда на 20-летнюю женщину в Пскове ищет полиция

В Пскове полиция разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего 5 марта около 8:45 на улице Труда, 51. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в этот день неизвестный водитель на неустановленном транспорте, предположительно — джипе, сбил 20-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель с места происшествия скрылся, а пострадавшая самостоятельно обратилась в травмпункт.

Всех, кто стал очевидцем произошедшего или располагает какой-либо информацией о данном ДТП, полиция просит обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.

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