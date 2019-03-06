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Общество

Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 7 марта

7 марта в Псковской области ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть южный ветер со скоростью 5 -10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -4 до -9 градусов, днем ожидается от 0 до +5.

Атмосферное давление - ниже нормы.

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