Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 7 марта

18:15, 06 марта 2019, ПАИ

7 марта в Псковской области ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть южный ветер со скоростью 5 -10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -4 до -9 градусов, днем ожидается от 0 до +5.

Атмосферное давление - ниже нормы.