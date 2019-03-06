На фасаде главного здания ПсковГУ появится граффити, посвященное Исааку Кикоину

19:18, 06 марта 2019, ПАИ

На фасаде главного здания ПсковГУ появится граффити, посвященное Исааку Кикоину. Об этом с совещания по подготовке к чтениям, которое состоялось сегодня, 6 марта передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

С проектом по нанесению граффити в рамках проведения в Пскове XXXIV Кикоинских чтений 28-29 марта 2019 года выступила начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская. Она показала участникам совещания черновой вариант граффити, который, по ее словам, вполне можно доработать.

Наталья Плявинская также сообщила, что уже выбрано здание, но с Кикоиным оно не связано. По ее словам, фасад хорошо виден со стороны Центра студенческих инициатив, и все студенты, выходя из университета, смогут видеть граффити. Она также отметила, что ещё одним вариантом размещения граффити является само здание ПсковГУ. «Фасад, который выходит на набережную Псковы, туристическую парковку, где сейчас два рекламных баннера университета», - уточнила она.

Врио ректора Псковского государственного университета Марина Махотаева уточнила, что данный фасад сейчас будут ремонтировать.

По мнению, председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Елены Яковлевой идея с граффити для XXXIV Кикоинских чтений — «увлекательная». Она предложила не торопиться с реализацией идеи в этом году, так как планируется рисовать портрет, а на фасаде здания на данный момент сырая штукатурка. «К этим лицам, которые будут изображены, нужно относиться уважительно, и заштукатурить или замазать их потом будет нельзя, это будет необъяснимо», - подчеркнула она.

Елена Яковлева высказала мнение, что использовать фасад университета более уместно. В связи с этим Михаил Ведерников предложил на университете повесить пока баннер с изображением, которое будет на граффити, а после ремонта фасада - уже само граффити. Глава региона также предложил разместить на баннере QR-код, чтобы люди знали, что за человек изображен на фасаде.

Напомним, что Кикоинские чтения проходят с 1985 года и приурочены ко дню рождения выдающегося академика, физика-экспериментатора Исаака Кикоина (1908–1984). Его исследования внесли огромный вклад в различные области физики, в создание атомного оружия. Просветительская деятельность Исаака Кикоина (легендарный журнал «Квант» и учебник по физике) во многом способствовала расцвету естественно-научного знания и образования в России. Академик Кикоин был одним из первых ученых, кто вместе с Игорем Курчатовым стоял у истоков советского атомного проекта, создания в 1943 году секретной Лаборатории номер 2, ныне НИЦ «Курчатовский институт». Ученый был дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден орденами Ленина, был лауреатом Ленинской и пяти государственных премий СССР.