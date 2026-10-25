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Общество

День таможенника Российской Федерации отмечают 25 октября

День таможенника Российской Федерации отмечают ежегодно 25 октября. Праздник установлен указом президента РФ № 811 от 4 августа 1995 года, сообщается на портале calend.ru.

Фото: ПАИ

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ – федеральный орган исполнительной власти, который контролирует перемещение через таможенную границу физических лиц, предметов, товаров, услуг и капиталов, а также взимание таможенных пошлин и сборов.

25 октября 1653 году в стране впервые появился единый таможенный устав, учреждённый указом царя Алексея Михайловича о взимании таможенной пошлины «в Москве и городах российских». Впервые закон закрепил права и обязанности таможенников (мытчиков) для контроля за перемещением товаров.

Появление этого документа стало важным событием для дальнейшего развития таможенного дела в России. С этого момента таможня стала государственной службой, предназначенной для защиты экономических интересов страны. Кроме того, 25 октября 1991 года указом президента России был образован Государственный таможенный комитет РФ. В 2004 году он преобразован в Федеральную таможенную службу.

Российская таможенная служба – одна из крупнейших в мире. Она насчитывает около 70 тысяч человек и включает восемь региональных таможенных управлений и три специализированных управления. В её структуре также действует Российская таможенная академия, признанная Всемирной таможенной организацией одним из своих региональных учебных центров. ФТС России имеет представителей более чем в 20 странах ближнего и дальнего зарубежья.

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