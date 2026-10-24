Почему невозможно полностью удалить данные из интернета, объяснил эксперт

23:07, 24 октября 2026, ПАИ

Полностью удалить персональные данные из интернета технически невозможно, поскольку информация может сохраняться в поисковых системах, веб-архивах и резервных копиях различных сервисов. Однако можно сократить цифровой след и ограничить доступ злоумышленников к личным данным, рассказал эксперт в области информационной безопасности Сергей Щербаков, пишет «Газета.Ru».

Он отметил, что необходимо проверить все интернет-ресурсы, на которых пользователь когда-либо регистрировался, и удалить неиспользуемые учётные записи. При этом простая деактивация профиля не гарантирует исчезновения опубликованных ранее сведений.

«Важно именно полное удаление по процедуре сервиса, а не сокрытие профиля или деактивация. Только так ваша страница формально убирается из публичного доступа, хотя копии могут остаться», – объяснил Сергей Щербаков.

Также необходимо ограничить распространение личной информации в поисковых системах. Для этого пользователи могут обратиться в поддержку браузеров с запросом на исключение из поисковой выдачи конфиденциальных данных, включая паспортные сведения и адреса. Такая процедура поможет снизить доступность персональной информации, отметил эксперт.

Кроме того, действенным способом защиты будет разделение старых и новых каналов связи. Для этого можно завести отдельный номер телефона и адрес электронной почты, после чего привязать их к наиболее важным сервисам, включая банки, государственные порталы и мессенджеры. Прежние контакты при этом можно сохранить для восстановления доступа к учётным записям.

По словам Сергея Щербакова, полное удаление персональных сведений из интернета невозможно, но последовательное удаление старых аккаунтов, обновление контактов и усиление защиты учётных записей помогут сократить риск использования личной информации злоумышленниками.