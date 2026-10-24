Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре

22:41, 24 октября 2026, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре накануне недели 21-й по Пятидесятнице сегодня, 24 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Ему сослужили иеромонах Прохор (Андрейчук) с братией в священном сане и гости обители. Диаконский чин возглавил клирик Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова диакон Антоний Кармазин.

Песнопения всенощного бдения исполнили братский хор под управлением монаха Антония (Лисова) и архиерейский хор под управлением Марины Владимирцевой.

На богослужении молились насельники монастыря, учащиеся Псково-Печерской духовной семинарии, прихожане и паломники.