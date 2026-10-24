Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре

Митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре накануне недели 21-й по Пятидесятнице сегодня, 24 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Матвей Елисеев

Ему сослужили иеромонах Прохор (Андрейчук) с братией в священном сане и гости обители. Диаконский чин возглавил клирик Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова диакон Антоний Кармазин.

Песнопения всенощного бдения исполнили братский хор под управлением монаха Антония (Лисова) и архиерейский хор под управлением Марины Владимирцевой.

На богослужении молились насельники монастыря, учащиеся Псково-Печерской духовной семинарии, прихожане и паломники.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

24 октября 2026

Великолучане провели субботник в будущем Доме молодёжи
24 октября 2026

Почему невозможно полностью удалить данные из интернета, объяснил эксперт
24 октября 2026

Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре
24 октября 2026

Реконструкция очистных сооружений завершается в Дедовичском районе
24 октября 2026

Названо самое распространённое детское заболевание
24 октября 2026

Эксперт рассказала, как отопительный сезон влияет на количество пыли в доме
24 октября 2026

Как защитить автомобиль от угона: советы МВД
24 октября 2026

Врач объяснила, почему нос закладывает по ночам

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...