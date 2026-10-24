Эксперт рассказала, как отопительный сезон влияет на количество пыли в доме

21:38, 24 октября 2026, ПАИ

С началом отопительного сезона воздух в помещениях становится суше, из-за чего мелкие частицы пыли легче поднимаются с пола и дольше остаются во взвешенном состоянии. Об этом рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева, пишет «Газета.Ru».

По словам эксперта, в сухой среде пыль дольше держится в воздухе, а у чувствительных людей это может вызывать насморк, кашель и раздражение глаз. Кроме того, после тёплого и влажного периода в пыли может сохраняться значительное количество клещевых аллергенов.

Мария Золотарева отметила, что осенью люди больше времени проводят в помещении и реже держат окна открытыми, соответственно, с началом отопительного сезона меняются температура и воздухообмен. Сама пыль при этом не становится токсичнее – меняются условия контакта с ней. Постепенно она накапливает вещества, которые выделяются из окружающих материалов: помимо частиц кожи, волокон ткани и шерсти, в ней обнаруживают пластификаторы, компоненты антипиренов и вещества из бытовой химии.

Многие из этих соединений относятся к полулетучим органическим веществам: они переходят из пластика, напольных покрытий и мебели в воздух, а затем оседают на частицах пыли. Те попадают в организм при вдыхании, с рук и предметов через рот, а некоторые соединения – и через кожу.

Снизить воздействие пыли поможет своевременная уборка: следует регулярно пылесосить ковры и мягкую мебель, стирать текстиль, протирать полы, проветривать помещение и мыть руки после уборки, особенно перед едой, порекомендовала Мария Золотарева.