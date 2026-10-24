Великолучане провели субботник в будущем Доме молодёжи

23:39, 24 октября 2026, ПАИ

В Доме молодёжи «Родина» в Великих Луках состоялся субботник, объединивший активистов молодёжных движений и общественных организаций. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»







Участники субботника убрались на территории рядом с Домом молодёжи, навели порядок в актовом зале и расставили мебель в кабинетах, которые в дальнейшем будут использоваться для работы с молодёжью.

К организации и проведению субботника присоединились представители патриотического клуба «Я горжусь» ВЛГАФК, «Движения первых», Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, «Юнармии», «Молодой Гвардии», «Добро.Центра» при библиотеке и волонтёрского отряда «На старте».