Реконструкция очистных сооружений завершается в Дедовичском районе

22:22, 24 октября 2026, ПАИ

Строительно-монтажные работы по реконструкции очистных сооружений завершены в деревне Вязье Дедовичского района. Об этом ПАИ сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Псковской области.

Объект подключён к электроснабжению, уже успешно проведены гидравлические испытания. Сейчас продолжаются приёмка и согласование исполнительной документации. Кроме того, дополнительно запланировано переподключение потоков канализации со старой трассы на новую.

Процент готовности объекта составляет 97 %.

«Работы выходят на финишную прямую – совсем скоро объект заработает в полную силу, а качество водоотведения для жителей округа станет выше», – подчеркнули в министерстве.



Фото: министерство строительства и ЖКХ Псковской области



Фото: министерство строительства и ЖКХ Псковской области



Фото: министерство строительства и ЖКХ Псковской области



Фото: министерство строительства и ЖКХ Псковской области



Фото: министерство строительства и ЖКХ Псковской области









Отметим, реконструкция очистных проводится в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» с привлечением средств федерального бюджета.