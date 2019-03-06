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Общество

В Псковской области 380 пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука интернета»

Пенсионный фонд России и компания «Ростелеком» подвели итоги работы учебной программы «Азбука интернета» в 2018 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОПФР по региону, за прошлый год компьютерную грамотность по программе освоили 86 тыс. российских пенсионеров, 380 из них – псковичи.

Обучающие курсы проводились отделениями Пенсионного фонда, филиалами «Ростелекома», управлениями социальной защиты, а также на площадках Союза пенсионеров России, университетов, библиотек и других организаций.

Учебное пособие и одноименный интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между Пенсионным фондом России и ПАО «Ростелеком» о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества – облегчить доступ пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде и повысить качество их жизни посредством обучения компьютерной грамотности и работе в интернете.

«Азбука интернета» пользуется популярностью благодаря продуманным и адаптированным для людей старшего возраста материалам. Программа может легко зайти в каждый дом, где есть компьютер и интернет. Все учебные материалы размещены на сайте Azbukainterneta.ru и включают в себя базовый курс для начинающих пользователей, а также расширенный курс для более полного обучения. Здесь же представлены методические материалы для организации уроков по «Азбуке интернета». Все материалы программы доступны для скачивания.

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