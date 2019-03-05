0
19:53
585 дорожно-транспортных происшествий зарегистрированы в Пскове в январе и феврале
17:12
Более 2 тысяч псковичей остались без газа в результате аварии на улице Владимирской
09:13
Контрабандные сигареты обнаружили псковские пограничники в пассажирском поезде «Москва - Рига»
16:06
Псковичка утверждает, что она и ее семья серьезно пострадали из-за неисправного лифта
09:25
Прокурор потребовал от главы администрации Пскова наказать виновных за ненадлежащее содержание зимой дорожно-уличной сети
09:34
Незаконный ввоз почти 600 пачек сигарет пресекли псковские пограничники
14:46
ФОТОФАКТ: В Пскове на улице Калинина в дыру в асфальте провалился автомобиль
Еще новости
Происшествия

Пятеро пожарных тушили возгорание в автомобиле в Пустошке

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в Пустошке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании в автомобиле на улице Пригородной поступило в 17:36. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

585 дорожно-транспортных происшествий зарегистрированы в Пскове в январе и феврале
05 марта 2019
585 дорожно-транспортных происшествий зарегистрированы в Пскове в январе и феврале
Более 2 тысяч псковичей остались без газа в результате аварии на улице Владимирской
05 марта 2019
Более 2 тысяч псковичей остались без газа в результате аварии на улице Владимирской
Контрабандные сигареты обнаружили псковские пограничники в пассажирском поезде «Москва - Рига»
05 марта 2019
Контрабандные сигареты обнаружили псковские пограничники в пассажирском поезде «Москва - Рига»
Псковичка утверждает, что она и ее семья серьезно пострадали из-за неисправного лифта
28 февраля 2019
Псковичка утверждает, что она и ее семья серьезно пострадали из-за неисправного лифта 8
Прокурор потребовал от главы администрации Пскова наказать виновных за ненадлежащее содержание зимой дорожно-уличной сети
28 февраля 2019
Прокурор потребовал от главы администрации Пскова наказать виновных за ненадлежащее содержание зимой дорожно-уличной сети 2
Незаконный ввоз почти 600 пачек сигарет пресекли псковские пограничники
27 февраля 2019
Незаконный ввоз почти 600 пачек сигарет пресекли псковские пограничники
ФОТОФАКТ: В Пскове на улице Калинина в дыру в асфальте провалился автомобиль
26 февраля 2019
ФОТОФАКТ: В Пскове на улице Калинина в дыру в асфальте провалился автомобиль 10
Уголовное дело по факту присвоения денег возбуждено в отношении главного госинспектора труда в Псковской области
22 февраля 2019
Уголовное дело по факту присвоения денег возбуждено в отношении главного госинспектора труда в Псковской области 6

Идет загрузка...