Пятеро пожарных тушили возгорание в автомобиле в Пустошке

19:40, 06 марта 2019, ПАИ

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в Пустошке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании в автомобиле на улице Пригородной поступило в 17:36. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.