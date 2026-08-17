Мотоциклиста госпитализировали после столкновения с автомобилем в Великих Луках

17:39, 17 августа 2026, ПАИ

Водитель автомобиля при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу мотоциклисту у дома №74/2 на Октябрьском проспекте в Великих Луках. В результате произошло столкновение, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: Канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: Канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: Канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: Канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX







Мотоциклист госпитализирован. На месте работают бригада скорой помощи, спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства происшествия выясняются.