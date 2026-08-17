Мотоциклиста госпитализировали после столкновения с автомобилем в Великих Луках
Водитель автомобиля при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу мотоциклисту у дома №74/2 на Октябрьском проспекте в Великих Луках. В результате произошло столкновение, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
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Фото: Канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: Канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: Канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: Канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX
Мотоциклист госпитализирован. На месте работают бригада скорой помощи, спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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