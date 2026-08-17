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Происшествия

Мотоциклиста госпитализировали после столкновения с автомобилем в Великих Луках

Водитель автомобиля при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу мотоциклисту у дома №74/2 на Октябрьском проспекте в Великих Луках. В результате произошло столкновение, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.

  • В Великих Луках мотоциклист госпитализирован после столкновения с автомобилем на Октябрьском проспекте
    Фото: Канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • В Великих Луках мотоциклист госпитализирован после столкновения с автомобилем на Октябрьском проспекте
    Фото: Канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • В Великих Луках мотоциклист госпитализирован после столкновения с автомобилем на Октябрьском проспекте
    Фото: Канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • В Великих Луках мотоциклист госпитализирован после столкновения с автомобилем на Октябрьском проспекте
    Фото: Канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX

Мотоциклист госпитализирован. На месте работают бригада скорой помощи, спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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