На пешеходном переходе в Пскове сбили девочку
Водитель автомобиля Lada Kalina сбил ребёнка на пешеходном переходе. ДТП произошло возле дома № 24 на улице Шестака в Пскове, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
Шестилетняя девочка госпитализирована.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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