На пешеходном переходе в Пскове сбили девочку

18:47, 16 августа 2026, ПАИ

Водитель автомобиля Lada Kalina сбил ребёнка на пешеходном переходе. ДТП произошло возле дома № 24 на улице Шестака в Пскове, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Шестилетняя девочка госпитализирована.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.