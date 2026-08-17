Шесть пожаров за выходные: в Псковской области горели дома, бани и автомобиль

11:29, 17 августа 2026, ПАИ

Шесть пожаров произошло в Псковской области за минувшие выходные. Их ликвидировали пожарно-спасательные подразделения региона, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России.



Фото: МЧС Псковской области



Фото: МЧС Псковской области



Фото: МЧС Псковской области



Фото: МЧС Псковской области



Фото: МЧС Псковской области



Фото: МЧС Псковской области











В деревне Бондари Себежского района в неэксплуатируемом строении горела стена из-за неосторожного обращение с огнём. На месте работали три специалиста областной пожарной охраны и единица техники.

На улице Энергетиков в Дедовичах в легковом автомобиле ВАЗ 21074 огонь повредил лакокрасочное покрытие заднего крыла и внутреннюю пластиковую обшивку багажника у бензобака. Причины возгорания устанавливаются. Привлекались три специалиста МЧС России и единица техники.

На улице Мира в Печорах в хозяйственной постройке на два помещения сгорела кровля. Из-за недостатка изготовления печи также сгорела баня. Возгорание ликвидировали четыре специалиста областной пожарной охраны и единица техники. Удалось спасти подсобное помещение и жилой дом.

На улице Германа в Порхове в бане горела стена из-за короткого замыкания. На месте работали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

В деревне Заборовье Островского района сгорел сарай. ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнём. На месте работали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

На улице Центральной в Стругах Красных сгорели баня и жилой дом. Предположительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания в бане. Пожар ликвидировали семь специалистов областной пожарной охраны и три единицы техники. Пожарные спасли три хозяйственные постройки.