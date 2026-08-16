Семь человек пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе

20:47, 16 августа 2026, ПАИ

Три машины Lada Vesta, Audi и фура столкнулись в деревне Сверётово в Стругокрасненском районе, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







В результате ДТП пострадали семь человек, один из них ребенок. Пострадавшим оказывается помощь на месте, решается вопрос об их госпитализации.

Ребёнок госпитализируется в медучреждение.

На месте работают бригада медицины катастроф, скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.