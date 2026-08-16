Семь человек пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе
Три машины Lada Vesta, Audi и фура столкнулись в деревне Сверётово в Стругокрасненском районе, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
В результате ДТП пострадали семь человек, один из них ребенок. Пострадавшим оказывается помощь на месте, решается вопрос об их госпитализации.
Ребёнок госпитализируется в медучреждение.
На месте работают бригада медицины катастроф, скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Полицейские выясняют обстоятельства ДТП с большим числом пострадавших в Стругокрасненском округе
«Будьте бдительны»: полиция просит псковичей проверить дачи на наличие наркосодержащих растений