Полицейские выясняют обстоятельства ДТП с большим числом пострадавших в Стругокрасненском округе

21:13, 16 августа 2026, ПАИ

Псковские полицейские выясняют обстоятельства ДТП после столкновения трёх машин в Стругокрасненском округе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, сегодня на 246-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель водитель автомобиля «Лада-Веста» выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с грузовым автомобилем DAF, после чего произошло столкновение с движущемся во встречном направлении автомобилем Audi.

В результате ДТП пострадало шесть человек, в том числе малолетний ребёнок. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции.

Координирует работу на месте лично врио начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области полковник полиции Андрей Кабишев. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что три машины столкнулись в деревне Сверётово.