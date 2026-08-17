Осуждённая за кражу псковичка начала платить по долгам после ареста её BMW

13:51, 17 августа 2026, ПАИ

Экс-директор салона связи в Пскове получила два с половиной года лишения свободы условно за хищение у работодателя почти 140 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Чтобы скрыть продажу смартфонов мимо кассы и обмануть камеры видеонаблюдения, руководитель офиса продаж инсценировала приём наличных у покупателей с помощью сувенирных пятитысячных купюр из «Банка приколов».

Параллельно через бухгалтерскую программу она переводила реальные средства компании на банковские счета своих родственников, которые затем возвращали ей деньги на карту для погашения личных кредитов. Афера раскрылась во время ревизии: вместо недостающей выручки в сейфе магазина обнаружили стопку шуточных банкнот.

Суд признал 39-летнюю женщину виновной в присвоении и мошенничестве с использованием служебного положения и назначил ей условное наказание, обязав возместить компании ущерб в размере 125 тысяч рублей – часть денежных средств уже была удержана при увольнении.

Исполнительный лист о взыскании оставшейся суммы поступил в отделение судебных приставов № 1 в Пскове. Должницу уведомили о возбуждении исполнительного производства, однако в установленный срок деньги она не выплатила.

После этого пристав применил меры принудительного исполнения: взыскание денег с банковских счетов неплательщицы и запрет совершать сделки с автомобилем. Однако счета оказались пусты, а расставаться с имуществом добровольно женщина не собиралась. Тогда сотрудник ведомства выехал по адресу проживания должницы и составил акт описи и ареста её автомобиля BMW.

Женщину вызвали на приём к судебному приставу, где объяснили дальнейшие перспективы: если задолженность не будет погашена в ближайшее время, начнётся процедура оценки и принудительной продажи автомобиля через торги.

«Осознав, что престижное транспортное средство вот-вот уйдёт с молотка, должница начала постепенно выплачивать сумму ущерба», – отметили сотрудники ведомства.