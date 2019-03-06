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Общество

Студенты юридического факультета ПсковГУ познают профессию следователя во время учебы

Будущих следователей сотрудники управления Следственного комитета России по Псковской области присматривают еще со студенческой скамьи. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном ведомстве, молодым людям предлагают сначала попробовать себя в роли общественного помощника следователя, а затем стать его коллегой.

Институт общественных помощников следователей в системе Следственного комитета был создан на основании приказа по ведомству от 4 мая 2011 г. №74 «Об организации работы с общественными помощниками следователей в системе Следственного комитета Российской Федерации», задачей которого является отбор и привлечение к работе следственных органов на общественных началах студентов старших курсов юридических факультетов учреждений высшего профессионального образования и иных лиц, которые в дальнейшем могут быть зачислены в резерв кадров СК России. С тех пор эта работа постоянно развивается и совершенствуется.

С одной стороны, привлекаемые к работе общественные помощники оказывают организационно-техническую помощь следователям при расследовании уголовных дел. С другой стороны, это является возможностью общественным помощникам познакомиться со следственной работой, то есть является практически школой для юношей и девушек, готовящихся стать следователями.

Важно, что молодым людям предоставляется возможность заранее ознакомиться с рабочей ситуацией в следственных отделах, с содержанием и условиями работы, проверить свою психологическую готовность к напряженной работе, научиться применять на практике теоретические знания в области уголовного права и уголовного процесса, углубленно изучить правоприменительную практику и вырабатывать профессиональные навыки.

Сегодня к работе в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области привлечены 9 общественных помощников, практически все – студенты юридического факультете Псковского государственного университета, в том числе Мария и Дарья Фокины, а также Дарья Россомакина. Девушки были допущены к этой деятельности в прошлом году.

За год в статусе общественного помощника следователя под руководством опытных наставников они полностью изучили эту работу изнутри. При этом девушки продолжают успешно учиться на очном отделении юрфака, совмещая учебу и практику. Наши помощницы отмечают, что за столь короткое время они получили хороший опыт для дальнейшей работы.

Более подробно об институте общественных помощников и особенностях службы в органах Следственного комитета рассказал руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня.

«Общественный помощник следователя – это студент юридического факультета, который желает оказать помощь следователю и в будущем стать его полноценным коллегой. Он привлекается к подготовке проектов процессуальных документов - постановлений, протоколов, знакомится с криминалистической техникой. Зарекомендовавшие себя с положительной стороны общественные помощники включаются в кадровый резерв с последующим принятием на вакантные должности» - отметил Петр Крупеня.

Сегодня руководитель управления, отмечая профессиональную грамотность и целеустремленность привлеченных для работы в качестве общественных помощников девушек – Дарьи и Марии Фокиных, а также Дарьи Россомакиной, которые все это время помогали нашим следователям при расследовании особо важных дел против личности и общественной безопасности, а также о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики, приказом по следственному управлению впервые объявил благодарности, а также поздравил с наступающим Международным женским днем 8 марта!

Петр Крупеня сообщил очаровательным псковичкам, что после окончания университета они могут претендовать на замещение вакантных должностей следователя в следственном управлении.

Студенты, желающие воспользоваться этой возможностью, попробовать свои силы и больше узнать о профессии следователя, либо принявшие решение связать свою дальнейшую судьбу с работой в органах Следственного комитета, могут обратиться в кадровое подразделение следственного управления по адресу: г. Псков, пер.Комиссаровский, д.1, либо по телефону: 8(811-2) 290-616 или 290-618.

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