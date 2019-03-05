Восемь пожарных тушили возгорание в квартире в посёлке Хилово Порховского района

20:01, 06 марта 2019, ПАИ

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в Порховском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании в квартире на улице Новой в поселке Хилово Славковской волости поступило в 15:19. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.