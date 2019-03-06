Региональное управление Росгвардии напоминает график приёма в центре лицензионно-разрешительной работы
Прием граждан и юридических лиц по вопросам предоставления государственных услуг осуществляется в центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области, по адресу: г. Псков, ул. Н. Васильева д. 77 (вход с левого торца здания). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службеа Управления Росгвардии по Псковской области.
График приема граждан и юридических лиц для получения государственных услуг следующий:
- По вопросам оборота нарезного, гладкоствольного оружия и оружия самообороны: вторник, четверг с 09:00 до 12:30; с 14:00 до 18:00.
- По вопросам частной охранной и детективной деятельности: понедельник, среда с 09:00 до12:30; с 14:00 до 18:00;
- По проведению государственной дактилоскопической регистрации: пятница с 09:00 до 12:30;
- Дополнительные дни приёма по вопросам оборота нарезного, гладкоствольного оружия и оружия самообороны: 1-я и 3-я субботы месяца с 09:00 до 12:30;
Предварительная запись по оказанию государственных услуг:
- по обороту оружия - тел. (8112) 73-41-15;
- по частной охранной и детективной деятельности - тел. (8112) 73-41-16.