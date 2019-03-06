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Общество

Региональное управление Росгвардии напоминает график приёма в центре лицензионно-разрешительной работы

Прием граждан и юридических лиц по вопросам предоставления государственных услуг осуществляется в центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области, по адресу: г. Псков, ул. Н. Васильева д. 77 (вход с левого торца здания). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службеа Управления Росгвардии по Псковской области.

График приема граждан и юридических лиц для получения государственных услуг следующий:

Предварительная запись по оказанию государственных услуг:

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