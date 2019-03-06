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Общество

Жителям Новоржева напомнили правила противопожарной безопасности в быту

6 марта сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам в целях профилактики пожаров и гибели людей на них осуществили профилактический рейд в частном секторе города Новоржева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Жителям были вручены памятки о соблюдении пожарной безопасности в быту, о правильной эксплуатации печного отопления и электрооборудования. В памятках имеется информация об автономных дымовых извещателях, которые предназначены для своевременного обнаружения возгораний и указаны номера телефонов вызова экстренных служб.

До жителей доведена информация о пожарах на территории Новоржевского района и Псковской области.

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