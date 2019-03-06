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Общество

Творческую молодёжь Псковской области приглашают принять участие в Международном конкурсе «Мотивация – Евразия. Малая Родина»

При поддержке главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского областного исполнительного комитета и представительства Россотрудничества в Республике Беларусь проводится Международный молодёжный конкурс социального кино и социальной рекламы «Мотивация — Евразия. Малая Родина». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Основная цель конкурса — популяризация культурного, научного, образовательного, экономического потенциала регионов как основы для сотрудничества и взаимодействия молодёжи.

Задачами конкурса являются:

Возраст конкурсантов 14–26 лет.

Работы принимаются до 2 мая 2019 года.

Узнать подробности и зарегистрироваться в качестве участника можно на сайте.

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