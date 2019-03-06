Творческую молодёжь Псковской области приглашают принять участие в Международном конкурсе «Мотивация – Евразия. Малая Родина»

20:35, 06 марта 2019, ПАИ

При поддержке главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского областного исполнительного комитета и представительства Россотрудничества в Республике Беларусь проводится Международный молодёжный конкурс социального кино и социальной рекламы «Мотивация — Евразия. Малая Родина». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Основная цель конкурса — популяризация культурного, научного, образовательного, экономического потенциала регионов как основы для сотрудничества и взаимодействия молодёжи.

Задачами конкурса являются:

развитие самосознания и творческой активности молодёжи;

привлечение внимания к малоизвестным (или известным) памятникам материального и духовного наследия малой родины и необходимости их сохранения для будущих поколений;

популяризация достижений земляков и их вклада в развитие науки, искусства, общества, истории Беларуси, России и других государств в прошлом или современности;

сохранение памяти о совместной борьбе с фашизмом народов Беларуси, России и других стран;

выявление и консолидация творческой молодёжи.

Возраст конкурсантов 14–26 лет.

Работы принимаются до 2 мая 2019 года.

Узнать подробности и зарегистрироваться в качестве участника можно на сайте.