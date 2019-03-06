Великолучанки получили паспорта накануне Международного женского праздника
Сегодня в Великих Луках прошла акция «8 Марта - в каждый дом!». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в преддверии праздника Весны инспектор отделения паспортной и регистрационной работы отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу Великие Луки майор полиции Алексей Накидкин вручил паспорта граждан России и поздравительные открытки представительницам прекрасного пола.
Поздравления принимали и юные горожанки, которые впервые получили свой главный документ.
Алексей Накидкин поздравил девушек с этим важным событием в их жизни, а также с наступающим Международным женским днём и пожелал счастья, здоровья, успехов во всех начинаниях.