В мероприятиях масленичной недели принимают участие студенты областного колледжа искусств

20:50, 06 марта 2019, ПАИ

Студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова принимают активное участие в городских и областных мероприятиях масленичной недели. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в образовательном учреждении.

3 марта творческая делегация колледжа выступила на ежегодном областном фольклорном фестивале «Масленичный разгуляй». Репертуар масленичных песен и хороводов представили ансамбль «Очелье» (руководитель Вера Кагазежева) и вокальные ансамбли студентов специализаций «Театральное творчество» и «Социально-культурная деятельность» (руководитель Ирина Никитина).

9 марта творческий десант колледжа отправится в Изборск, где состоится традиционное празднование «Изборской Масленицы». Выступления ансамбля «Очелье» и студентов специализации «Социально-культурная деятельность» (руководитель Снежана Власова) состоятся с 13 до 15 часов одновременно на нескольких концертных площадках музея-заповедника:

на главной сцене праздника в Нескучном садике зрители увидят концертные выступления ансамбля русских народных инструментов «Сказ» им. В. Румянцева, этнографического ансамбля из Эстонии. Студенты колледжа проведут розыгрыш главного приза праздника - мешка муки, а также покажут традиционный обряд прощания с Масленицей;

в «Музейном квартале» студенты колледжа проведут игровые программы для детей и взрослых. Зрители смогут поучаствовать в народных играх, хороводах, услышать народные песни и наигрыши.

Традиционным для колледжа является участие в благотворительных мероприятиях масленичной недели. 10 марта студенты 1 курса специальности «Театральное творчество» (руководитель Людмила Масленникова) проведут игровую программу для детей Псковского детского дома.

Также 10 марта вокальный ансамбль театральной специализации (руководитель Ирина Никитина) примет участие в праздновании Прощеного воскресенья, которое пройдёт на площади у храма Спаса Нерукотворного. В программе – масленичные песни, хороводы, детские игры, звучание традиционных народных инструментов. Гостями праздника станут фольклорные коллективы города.

Начало праздника – 11.00. Адрес: ул. Первомайская, 27 (напротив школы №12).