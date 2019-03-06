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Общество

До 15 марта принимаются заявки на конкурс Вектор «Детство-2019»

По инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка разработан проект по составлению ежегодного рейтинга лучших практик регионов «Вектор «Детство-2019». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Цель Инициативы — поддержка социальных государственных и общественных проектов на основе масштабного и разностороннего сотрудничества между государственными структурами, органами власти субъектов Российской Федерации и некоммерческими общественными организациями. В Инициативе принимают участие проекты, реализуемые в регионах России, направленные на поддержку семьи, детства, отцовства и материнства.

Подробная информация об Инициативе размещена на сайте

Положение об Инициативе «Вектор «Детство-2019»: vectordetstvo.ru/pages/about

Направления:

Отбор заявок для участия в Инициативе осуществляет экспертная группа Проект-центра при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка.

Срок подачи заявок продлен до 15 марта 2019 года.

Подать заявку можно в электронном виде: vectordetstvo.ru/#appform

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