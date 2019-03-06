До 15 марта принимаются заявки на конкурс Вектор «Детство-2019»
По инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка разработан проект по составлению ежегодного рейтинга лучших практик регионов «Вектор «Детство-2019». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.
Цель Инициативы — поддержка социальных государственных и общественных проектов на основе масштабного и разностороннего сотрудничества между государственными структурами, органами власти субъектов Российской Федерации и некоммерческими общественными организациями. В Инициативе принимают участие проекты, реализуемые в регионах России, направленные на поддержку семьи, детства, отцовства и материнства.
Подробная информация об Инициативе размещена на сайте
Положение об Инициативе «Вектор «Детство-2019»: vectordetstvo.ru/pages/about
Направления:
- Поддержка приемных семей
- Поддержка многодетных семей
- Поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
- Поддержка детей-инвалидов. Поддержка детей с редкими (орфанными) заболеваниями
- Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Постинтернатное сопровождение. Наставничество
- Профилактика абортов
- Поддержка молодых семей
- Помощь детям и подросткам с девиантным поведением
- Поддержка талантливых детей
- Профилактика отказов от новорожденных
Отбор заявок для участия в Инициативе осуществляет экспертная группа Проект-центра при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка.
Срок подачи заявок продлен до 15 марта 2019 года.
Подать заявку можно в электронном виде: vectordetstvo.ru/#appform