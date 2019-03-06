Мониторинг наркоситуации в Псковской области обсудили в радиопрограмме Псковского филиала Академии ФСИН России

21:19, 06 марта 2019, ПАИ

В Псковском филиале Академии ФСИН России вышел очередной выпуск радиогазеты, рассказывающий об образовательной организации, а также сотрудниках, курсантах и студентах, успехи которых в научной, культурной и спортивной деятельности стали общественно значимыми. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Программу провели курсанты Екатерина Григорьева и Илья Сойкин, пригласив к разговору в студию доцента кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России Романа Иванякова, который возглавляет рабочую группу по проведению мониторинга наркоситуации в регионе по итогам 2018 года.

Гость студии отметил, что проведение мониторинга наркоситуации в регионе вот уже шестой год поручается Псковскому филиалу академии в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией Псковской области и Академий ФСИН России. На сегодняшний день опрошено две тысячи респондентов из числа жителей региона – от школьников до рабочих на производстве в городах и районах Псковской области. Началась оценка статистических и информационно-аналитических сведений и экспертных оценок, полученных в ходе проведенного мониторинга, и подготовка доклада губернатору Псковской области.

В эфире радиопрограммы Роман Иваняков поделился трудностями, с которыми приходится сталкиваться рабочей группе при проведении мониторинга наркоситуации, при этом отметив, что в целом население доброжелательно относится к сбору информации по данной проблематике.

В завершение программы доцент кафедры государственно-правовых дисциплин от лица профессорско-преподавательского состава образовательной организации поздравил прекрасную половину Псковского филиала академии с наступающим светлым весенним праздником, который ежегодно отмечается 8 марта, – Международным женским днем.