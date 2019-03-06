0
21:38
Путин подписал закон о паллиативной помощи
20:50
В мероприятиях масленичной недели принимают участие студенты областного колледжа искусств
19:50
Студенты юридического факультета ПсковГУ познают профессию следователя во время учебы
18:15
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 7 марта
17:41
Михаил Ведерников призвал регоператора по обращению с ТКО оперативно реагировать на обращения граждан и повысить качество услуг
17:22
Владимир Колпаков: Форум НКО позволит лучше узнать друг друга
17:13
«Людям должно быть удобно»
Еще новости
Общество

Мониторинг наркоситуации в Псковской области обсудили в радиопрограмме Псковского филиала Академии ФСИН России

В Псковском филиале Академии ФСИН России вышел очередной выпуск радиогазеты, рассказывающий об образовательной организации, а также сотрудниках, курсантах и студентах, успехи которых в научной, культурной и спортивной деятельности стали общественно значимыми. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Программу провели курсанты Екатерина Григорьева и Илья Сойкин, пригласив к разговору в студию доцента кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России Романа Иванякова, который возглавляет рабочую группу по проведению мониторинга наркоситуации в регионе по итогам 2018 года.

Гость студии отметил, что проведение мониторинга наркоситуации в регионе вот уже шестой год поручается Псковскому филиалу академии в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией Псковской области и Академий ФСИН России. На сегодняшний день опрошено две тысячи респондентов из числа жителей региона – от школьников до рабочих на производстве в городах и районах Псковской области. Началась оценка статистических и информационно-аналитических сведений и экспертных оценок, полученных в ходе проведенного мониторинга, и подготовка доклада губернатору Псковской области.

В эфире радиопрограммы Роман Иваняков поделился трудностями, с которыми приходится сталкиваться рабочей группе при проведении мониторинга наркоситуации, при этом отметив, что в целом население доброжелательно относится к сбору информации по данной проблематике.

В завершение программы доцент кафедры государственно-правовых дисциплин от лица профессорско-преподавательского состава образовательной организации поздравил прекрасную половину Псковского филиала академии с наступающим светлым весенним праздником, который ежегодно отмечается 8 марта, – Международным женским днем.

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Путин подписал закон о паллиативной помощи
06 марта 2019
Путин подписал закон о паллиативной помощи
В мероприятиях масленичной недели принимают участие студенты областного колледжа искусств
06 марта 2019
В мероприятиях масленичной недели принимают участие студенты областного колледжа искусств
Студенты юридического факультета ПсковГУ познают профессию следователя во время учебы
06 марта 2019
Студенты юридического факультета ПсковГУ познают профессию следователя во время учебы
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 7 марта
06 марта 2019
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 7 марта
Михаил Ведерников призвал регоператора по обращению с ТКО оперативно реагировать на обращения граждан и повысить качество услуг
06 марта 2019
Михаил Ведерников призвал регоператора по обращению с ТКО оперативно реагировать на обращения граждан и повысить качество услуг
Владимир Колпаков: Форум НКО позволит лучше узнать друг друга
06 марта 2019
Владимир Колпаков: Форум НКО позволит лучше узнать друг друга
Глава Пскова представил в «Фейсбуке» новый Ганзейский знак
06 марта 2019
Глава Пскова представил в «Фейсбуке» новый Ганзейский знак
Праздничную программу к Международному женскому дню приготовил псковский ТК «ПИК60»
06 марта 2019
Праздничную программу к Международному женскому дню приготовил псковский ТК «ПИК60»

Идет загрузка...