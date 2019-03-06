В Италии ввели безусловный базовый доход

21:29, 06 марта 2019, ПАИ

Власти Италии внедрили систему безусловного базового дохода в размере 500 евро в месяц. Ожидается, что выплаты будут получать около 5 млн человек.

Как сообщает агентство ANSA, эту сумму смогут получать все граждане страны и те, кто легально проживает на ее территории более 10 лет.

Семьи с тремя детьми могут рассчитывать на 1050 евро, если у них нет никаких доходов. В то же время те, кто зарабатывает свыше 9360 евро в год либо имеет недвижимость более чем за 30 тыс. евро, на выплаты претендовать не смогут.