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Общество

В Италии ввели безусловный базовый доход

Власти Италии внедрили систему безусловного базового дохода в размере 500 евро в месяц. Ожидается, что выплаты будут получать около 5 млн человек.

Как сообщает агентство ANSA, эту сумму смогут получать все граждане страны и те, кто легально проживает на ее территории более 10 лет.

Семьи с тремя детьми могут рассчитывать на 1050 евро, если у них нет никаких доходов. В то же время те, кто зарабатывает свыше 9360 евро в год либо имеет недвижимость более чем за 30 тыс. евро, на выплаты претендовать не смогут.

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