Путин подписал закон о паллиативной помощи

21:38, 06 марта 2019, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон о паллиативной помощи, передает РИА Новости.

Документ содержит комплекс прямых мер, которые позволят тяжело больным людям получать сильнодействующие наркотические лекарственные препараты и всю необходимую поддержку на дому.

Ранее за подобные действия родственникам больных и врачам грозила уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков.

Законопроект был принят Госдумой 21 февраля. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, документ прошел обсуждение с экспертами и волонтерами, занятыми в сфере паллиативной помощи. Ускорить работу над законом попросил думцев Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля. По его словам, это необходимо, чтобы перенастроить существующую систему оказания медпомощи «на потребности конкретной семьи и конкретного человека».

Паллиативная помощь подразумевает медикаментозную и психологическую поддержку с целью поддержания достойного качества жизни тяжело больных людей, средств для исцеления которых у врачей больше не остается.