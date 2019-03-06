Минздрав одобрил возрождение вытрезвителей

21:45, 06 марта 2019, ПАИ

Министерство здравоохранения поддержало законопроект о создании в России вытрезвителей, заявил заместитель министра Олег Салагай. «Мы поддерживаем тот законопроект, который сегодня обсуждался. Он предполагает, что регионами могут создаваться специализированные учреждения, которые занимаются этим вопросом»,— сказал Салагай (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, в 2018 году в медицинские учреждения поступили 680 тыс. человек в состоянии алкогольного опьянения, при этом 75% не нуждались в медицинской помощи в стационарных условиях. «Это, конечно, подтверждает тот факт, что необходимо формирование системы, которая бы позволяла оказывать необходимую помощь этим людям, которая не является медицинской»,— добавил заместитель министра здравоохранения.

Ранее комитет Совета федерации по соцполитике разработал законопроект по созданию вытрезвителей. По мнению автора документа председателя этого комитета Валерия Рязанского, оплачивать нахождение в вытрезвителях будут сами граждане, попавшие туда.

Сенаторы хотят дать возможность властям субъектов страны создавать учреждения на основании государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Однако детально механизм оплаты за услуги пока не проработан.