В феврале сотрудники ГУ МЧС России по Псковской провели по теме «Пожарная безопасность» 72 рейда в населенных пунктах

21:55, 06 марта 2019, ПАИ

В феврале 2019 года на территории Псковской области проведен месяц безопасности по теме «Пожарная безопасность». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Распоряжением управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области (далее – УНД и ПР Главного управления) от 31.01.2019 №1 утвержден План профилактических мероприятий месяца безопасности.

В рамках реализации мероприятий на территории Псковской области проведен комплекс профилактических мероприятий по теме «Пожарная безопасность», направленный на повышение культуры пожаробезопасного поведения среди проживающего населения области, распространение теоретических и практических знаний в области пожарной безопасности, организацию и проведение семинаров и конференций среди заинтересованных субъектов профилактики Псковской области.

В ходе месяца безопасности не территории Псковской области сотрудниками УНД и ПР Главного управления проведено 72 рейда в населенных пунктах, в ходе которых посещено 618 мест проживания граждан, в том числе мест проживания многодетных семей и семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Распространено более 4500 агитационных материалов на противопожарную тематику. В образовательных учреждениях области с обучающимися проведены профилактические беседы на противопожарную тематику, в том числе о соблюдении мер пожарной безопасности в быту.

К проводимой профилактической работе привлечены органы местного самоуправления, органы внутренних дел, работники социальной защиты населения, представители средств массовой информации и представители общественных организаций Псковской области.

По вопросам пожарной безопасности в средствах массовой информации размещено 108 материалов, включающие выступления на телевидении и радио, публикации в печатных и электронных средствах массовой информации.

В период прохождения на территории Псковской области месяца безопасности 14 и 21 февраля 2019 года проведены сборы руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований области, на которых рассмотрены вопросы организации проведения профилактической работы по предупреждению пожаров и гибели людей на пожарах на территории муниципальных образований.

Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Псковской области рассмотрены на ежеквартальных публичных обсуждениях правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Псковской области, проведенных 14 февраля 2019 года. В публичных обсуждениях принимали участие представители органов, являющихся субъектами профилактики Псковской области, представители общественных организаций и иных организаций и учреждений субъектов предпринимательской деятельности.