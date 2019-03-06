Услуги ЖКХ подешевеют при раздельном сборе мусора

22:28, 06 марта 2019, ПАИ

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Минстрою России и Федеральной антимонопольной службе разработать предложения по снижению платы за жилищно-коммунальные услуги для россиян, которые ведут раздельный сбор мусора. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Предложения будут разработаны таким образом, чтобы по-разному рассчитывать плату за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Предполагается, что для россиян, которые практикуют раздельный сбор ТКО, плата будет снижена «исходя из фактического накопления» мусора.

Министерства и ФАС должны подготовить предложения до 10 апреля 2019 года.

Медведев также рекомендовал главам российских регионов разработать льготные тарифы оплаты ЖКУ для отдельных категорий пользователей и «не допускать необоснованных тарифов на вывоз мусора».

Ранее стало известно, что в правительстве рассматривается предложение сделать бесплатным вывоз мусора для россиян, которые занимаются раздельным сбором мусора, пишет Лента.ру.

Переход на новую систему обращения с отходами стартовал в России с 1 января 2019 года. Нововведение нацелено на максимальное вовлечение отходов в повторный оборот. Согласно нацпроекту «Экология», к 2024 году в стране будет ежегодно отправляться в утиль не менее 60 процентов твердых бытовых отходов. В 2018 году этот показатель не превысил семи процентов.