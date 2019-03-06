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Общество

Волгоградский депутат назвал «алкашами» получающих маленькие пенсии

Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что люди, получающие пенсии в восемь тысяч рублей, — это «тунеядцы и алкаши», передает РИА «Новости».

Также депутат отметил, что они сами виноваты в том, что у них такая маленькая пенсия. Набиев рассказал, что до этого он работал на предприятии, где его коллеги получали пенсию в 16-20 тыс. рублей, потому что они трудились.

«Малоимущий сам себя создал, малоимущим стал. Он мог бы стать нормальным человеком», — добавил Набиев.

Он подчеркнул, что каждый получает такую пенсию, какую заслужил.

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