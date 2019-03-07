Дарить лес вместо мимоз призывает псковичей движение ЭКА

09:59, 07 марта 2019, ПАИ

Проект «ПосадиЛес» запустил акцию «Лучшая мимоза - это лес» и предлагает жителям Псковской области к Международному женскому дню дарить женщинам вместо букетов посаженные в их честь деревья. Для этого на сайте PosadiLes.ru можно внести пожертвование на посадку выбранного числа деревьев и оформить специальный подарочный сертификат. Деревья будут высажены весной активистами движения ЭКА на пострадавших лесных территориях, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в движении.

Тема Международного женского дня в 2019 году – «Продвижение равенства, создание технологий, инновации ради перемен». PosadiLes действует по технологии, которая дает возможность каждому человеку внести вклад в перемены и в создание экологически устойчивого будущего, отметили организаторы акции.

В подарочный сертификат как в открытку можно вписать текст поздравления с пожеланиями. «Для такого подарка нет расстояний - вы можете порадовать тех, кто живет в другом городе и даже стране. После посадки сервис вышлет обладателю сертификата фото и GPS-координаты саженцев», - добавили в движении ЭКА.

«Среди тех, кто поддерживает проект PosadiLes и тех, кто его создал и организует посадки деревьев в регионах на собранные средства, – много женщин. Подарить лес в Международный женский день – это не только оригинальный способ поздравить любимых женщин, но и внести вклад в перемены, что является одной из тем Международного женского дня в 2019 году», - сказала руководитель проекта «ПосадиЛес» Марианна Мунтяну.

За три года реализации проекта «ПосадиЛес» было высажено более 380 тысяч деревьев в 17 регионах России. В народном финансировании посадок приняли участие почти 4000 человек. Молодые деревья высаживают волонтеры на территориях, специально подготовленных местными лесничествами, которые осуществляют последующий уход за саженцами. На сайте можно оплатить посадку любого количества деревьев, либо подписаться на ежемесячный платеж. Посмотреть отчеты с посадок можно здесь.

Движение ЭКА, основавшее проект «ПосадиЛес», занимается восстановлением и сохранением лесов с 2010 года и за это время посадило более 10 миллионов деревьев в 47 регионах России.