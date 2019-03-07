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Общество

Семь долгожительниц Псковской области отметят двойной праздник 8 марта

8 марта семь долгожительниц – ветеранов Великой Отечественной войны из Псковской области отметят двойной праздник – свой день рождения и Международный женский день. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда России по региону. 

Всего в марте 84 жителям региона исполнится 90, 95 и 100 лет, они получат поздравление главы государства Владимира Путина. Юбиляры проживают в Бежаницком, Гдовском, Дновском, Куньинском, Локнянском, Невельском, Новосокольническом, Островском, Плюсском, Порховском, Великолукском, Себежском, Дедовичском, Новоржевском. Палкинском, Пустошкинском, Псковском районах. Лидирующую позицию среди юбиляров занимают женщины – их 72 человека. Из общего числа мартовских юбиляров 64 человека отмечают свой 90-й день рождения, 18 человек - 95-й, и 2 человека – 100-летний юбилей (жители Пскова и Бежаниц).

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе «ВКонтакте».

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